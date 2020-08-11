وفاة المدير المناوب بمجمع الملك فيصل الطبي بالطائف إثر إصابته بـ”كورونا”

دوت الخليج – الطائف: توفي المدير المناوب بمجمع الملك فيصل الطبي في الطائف صالح عبدالرحمن الزايدي، إثر إصابته بفيروس كورونا. وأصيب “الزايدي” الذي يبلغ من العمر 43 عامًا، بفيروس كورونا قبل شهر ولم يعاني من أي أمراض مزمنة، حتى تدهورت حالته الصحية خلال الأسبوعين الأخيرين إلى أن توفاه الله.

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