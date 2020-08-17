نادي صم الشرقية يعتمد برامجه للعام القادم

دوت الخليج – الشرقية:

اعتمد مجلس إدارة نادي الصم في المنطقة الشرقية في اجتماعه الدوري مساء أمس برنامجه للعام القادم ١٤٤٢ والذي اشتمل على عدة محاور رئيسة منها اعتماد مشاركة النادي في بطولات المملكة للموسم الرياضي القادم الذي ينطلق في شهر محرم من عام ١٤٤٢ والتي ينظمها الاتحاد السعودي لرياضة الصم في مختلف الألعاب وكذلك اعتماد البرنامج التدريبي الخاص بلغة الاشارة وكذلك النشاط الرياضي والاجتماعي والعمل على تشكيل الفرق العاملة للإشراف على تنفيذ جميع البرامج .

وأوضح رئيس نادي الصم بالمنطقة الشرقية سعيد الباحص بأن النادي يعمل حاليا على إعداد برنامج تأهيلي رياضي متكامل في مختلف الألعاب منها برنامج في كرة الطائرة وكرة القدم وتنس الطاولة وألعاب القوى والبولينج يتم من خلالها تقييم الفرق واللاعبين وذلك بهدف إعداد الفريق النهائي بنادي الصم والبدء في عملية التأهيل الفني لخوض منافسات البطولة القادمة.

وأشار الباحص بأن عملية التأهيل والتدريب مستمرة لاعضاء الفريق عبر برنامج مكثف إلى جانب تهيئة ملعب النادي لاقامة التدريبات اليومية وإيجاد برامج ترويحية للفرق الرياضية المشاركة والتي تصب في رفع المستوى المهاري والفني حيث يأتي هذا الأمر في محور الاهتمام الذي يلقاه الفريق الرياضي من إدارة النادي واعدا مواصلة الانجازات في مختلف الرياضات المتنوعة .

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واعتبر الباحص أن تحقيق نادي الصم بالمنطقة الشرقية للانجازات الرياضية التي بلغت أكثر من ٣٥ إنجازا تتمحور فعلا في أهداف استراتجية النادي التطويرية والتي بدأ النادي في رفع مستوى برامجه التي تلبي احتياجات هذه الفئة قائلا إن المبادرات التطويرية التي أطلقها النادي تأتي متسقة مع خطة النادي في توظيف فعالياته المتعددة والتي شرع في تنفيذها مؤخرا في عدة محاور رئيسة منها النشاط الثقافي والرياضي والتوعوي والاجتماعي .

وأكد الباحص بأن نادي الصم بالمنطقة الشرقية سيواصل مراحل العطاء والانجاز وتحقيق رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠ حيث يعد النادي نافذة حقيقية وفاعلة للاعتراف بدور الأصم في المجتمع وهو يمثل النواة التي من خلالها تصل أدواره خدمة لهذا الوطن المعطاء حيث يعتبر المحضن الذي يسهم في رفع وتيرة الإبداع ويصقل الموهبة ويبني المجتمع على نحو يكون فيها الأصم الشريك الأساسي في هذا البناء .

وأضاف أن المقومات الكثيرة والكبيرة التي يملكها النادي حاليا هي المتنفس الحقيقي لجملة المواهب والابداعات التي يتميز بها الصم وكذلك شريحة المجتمع عامة حيث يفتح النادي أبوابه للجميع بمختلف الفئات العمرية يلتقون فيه ليمارسوا هواياتهم المحببة وتقدم لهم البرامج والفعاليات الملائمة لقدراتهم وهو فرصة ثمينة لتنمية المهارات بهدف السعي لخدمة المجتمع.