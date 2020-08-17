أمير #الرياض يدشن برنامج #المسعف_الإلكتروني بالمنطقة

دوت الخليج – الرياض:

دشن صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض في مكتبه بقصر الحكم اليوم ،بحضور معالي رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد بن عبدالله القاسم ومدير عام فرع الهيئة بمنطقة الرياض الدكتور أحمد الخريصي ، نظام ” المسعف الإلكتروني”، التابع للهلال الأحمر بالرياض.

وقدم القاسم شرح لسمو أمير منطقة الرياض عن نظام المسعف الإلكتروني وآلية عملة حيث يستهدف البرنامج تقليل زمن سرعة الاستجابة من خلال البلاغات الواردة إلى غرف العمليات إضافة لربطة مع المنشآت والمستشفيات الطبية التي تستقبل الحالات الطارئة بمنطقة الرياض ، وعددها 91 منشأة طبية، حيث يعد البرنامج من الأنظمة الإلكترونية المتطورة وأحد مكونات نظام العمليات لإدارة الخدمات الطبية الإسعافية الميدانية للهيئة، ومن ضمن مزايا البرنامج الاطلاع على مدى جاهزية الفرق الإسعافية واستقبال البلاغات الجديدة وقبولها أو إلغاءها ورسم أفضل المسارات لموقع البلاغ.