مركز الأمير سلطان للقلب بالأحساء الأول عن خدمات التنويم والعيادات الخارجية

دوت الخليج – الأحساء :
حصل مركز الأمير سلطان لمعالجة أمراض وجراحة القلب بالأحساء مؤخراً على المرتبة الاولى على مستوى مراكز القلب التابعة لوزارة الصحة عن خدمات التنويم والعيادات الخارجية وفق نتائج تقرير برنامج قياس تجربة المريض للنصف الأول من العام الجاري.
ويعمل برنامج قياس تجربة المريض الذي يشرف عليه مركز تجربة المريض بوزارة الصحة على فكرة إرسال استبيانات مصممه لكل رحله علاجية على حدة عن طريق الرسائل القصيرة اوعن طريق مركز اتصال الصحة 937 حيث يطرح الموظف عدة اسئلة بهدف رصد تقييم المريض لزيارته وقياس مدى الرضا عند الخدمات المقدمة له.
يذكر أن الاستبيانات تم تصميمها وقف آليات علمية وعالمية في منهجيات قياس رضا المستفيدين عن الخدمات الصحية بهدف تمكين المستفيدين من المرضى وذويهم من المشاركة في تقييم الخدمات المقدمة لهم بعد كل زيارة للمنشاة الصحية.
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