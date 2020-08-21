اغلاق مستودع و 5 منشآت تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية في مكة المكرمة

دوت الخليج – مكة المكرمة: اعلنت وكالة البلديات بـ أمانة العاصمة المقدسة متمثلة في بلدية العزيزية الفرعية عن تنفيذ 27 جولة رقابية أسفر عنها إغلاق مستودع مخالف لبيع الأحذية والملابس الجاهزة و 5 منشآت تجارية لمخالفتها البروتوكولات الوقائية. ومصادرة 483كغم خضروات وفواكه من الباعة الجائلين وتسليمها لجمعية إكرام لحفظ الطعام.

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