التجارة : تشهِّر بمنشأة تبيع دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك

دوت الخليج – متابعات: شهّرت وزارة التجارة بفرع شركة نحن واحد التجارية وكل من حمزة جعفر بن هاشم الرمضان وناصر بن على بن سعيد القحطانى . حيث تم ضبط المخالفين بعرض وبيع دجاج فاسد غير صالح للاستهلاك في مدينة الدمام . ونشرت الوزارة مضمون الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية الذي نص على فرض غرامة مالية، وإغلاق المنشأة ومصادرة واتلاف المنتجات المضبوطة ونشر الحكم في صحيفتين على نفقة المخالفين.

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