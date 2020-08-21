جامعة أم القرى تعلن تفعيل الانسحاب النهائي لطلبة السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائي

دوت الخليج – مكة المكرمة: اعلنت عمادة القبول و التسجيل بـجامعة أم القرى اليوم عن تفعيل الانسحاب النهائي لطلبة السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائي. Advertisements ولمعرفة كيفية تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية: الدخول إلى صفحة شروحات البوابة الأكاديمية للطالب بموقع عمادة تقنية المعلومات uqu.edu.sa/it/App/VIDEO/6… ↩️ اختيار فيديو ” تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية”.

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