جامعة أم القرى تعلن تفعيل الانسحاب النهائي لطلبة السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائي

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دوت الخليج – مكة المكرمة:
اعلنت عمادة القبول و التسجيل بـجامعة أم القرى اليوم عن تفعيل الانسحاب النهائي لطلبة السنة التأهيلية والسنة الأولى المشتركة المسائي.
ولمعرفة كيفية تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية:
الدخول إلى صفحة شروحات البوابة الأكاديمية للطالب بموقع عمادة تقنية المعلومات uqu.edu.sa/it/App/VIDEO/6… ↩️ اختيار فيديو ” تسجيل الدخول إلى الخدمات الإلكترونية”.
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