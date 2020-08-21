” عام جديد ونجم سهيل وبشائر خير “

بقلم الكاتبة الصحفية / أحلام عبدالرحمن

يتزامن مطلع هذا العام الهجري الجديد مع ظهور نجم سهيل .

تقول الأسطوره العربية (بأن سهيل فتىً من اليمن زوج الجوزاء وأخو الشعريان (اليمانيه والشاميه) ، وكان عشاراً يأخذ العُشر ويجبي الضرائب ويقطع الطرُق ، أَحبّ سهيل اليماني فتاة حسناء من الشام (الشمال) وكان لها ستّة أخوات (بنات نعش)، لمّا ذهب إلى ابيهم اختلف معه فقتله، فأقسمن البنات أن لا يدفنّ جثة والدهنّ حتى يدركن من قتله ويأخذن بثارهِ، هربَ سهيل نحو الجنوب ، فصار يمانياً ولحقتا به شقيقتاه (الشعرى اليمانيه والشامية)

واستطاعت اليمانية ان تعبر النهر بالسماء (نهر درب التبانة ) واصبحت بقربه ، بينما الشّعرى الشامية لم تستطع عبور النهر بسبب وهنها ، وبقيت مكانها شمالي النهر تبكي أخيها دهوراً حتى سُمّيت بـ (الغميصاء).

كما يطلق الإغريق على سهيل اسم (كانبوس) وهو بطل اغريقي وقائد اسطول بحري.

يستبشر العرب بالخير عند ظهور نجم سهيل فهو بمثابة النقلة لهم، فمعه يقل القيظ والحر الشديد وتبدأ درجات الحراره ماخذة في الانخفاض شيئاً فشيئاً ويعتدل الطقس حيث في ظهوره اعلان لبدايات الربيع حيث ينخفض المنخفض الجوي الهندي ويرتبط ظهوره بتقسيم التقويم الفصلي السنوي(صيف/ ربيع/ خريف شتاء) ومع ظهوره تبدأ أول مواسم الزراعة في المشاتل المحمية وبذلك ترتفع مواسم الحصاد، كما تنخفض درجات الحرارة في البحر وتعود معظم الأسماك بكميات كبيرة للإقتراب من السواحل بعد اعتدالها بعد أن كانت مبتعدة في الأعماق الباردة خلال القيظ، ممايؤدي الى انتعاش أسواق السمك في مختلف المناطق الساحلية بالجزيرة العربية .

أما بالنسبة لإمكانية رؤيته فهي ترتبط في بداية وقت ظهوره حيث يظهر سنوياً في منتصف أغسطس حيث لايمكن رؤيته في الجزيرة العربية قبل ذلك ، ولا يمكن رصده في بدايات ظهوره بسهوله مطلقه حيث لا يظهر الا مع طلوع الشمس في ساعات النهار الأولى ومن حيث المنطقة الجغرافيه للجزيرة العربيه فلا يمكن رؤيته في ال (٢٠) يوم الأولى الاّ في جنوب الجزيرة حيث يظهر في دوائر عرضية معينه فلكياً، وبعد مرور (٢٠) يوماً نتمكن من رؤيته في منطقة الحجاز في بدايات المساء ويستمر لساعات وبعد ذلك ب (٢٠) يوماً يتمكن من رؤيته من يقطن مابين الحجاز الى شمال الجزيرة العربية في اواخر الليل ويستقر على هذا الوضع لمدة لا تقل عن سبعة أو ثمانية أشهر.