مدير تعليم الرياض يتفقد مدارس المنطقة في أول يوم دراسي عن بعد

دوت الخليج – واس

تفقد المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي اليوم الأحد , عددا من مدارس المنطقة وذلك في أول يوم دراسي للتعليم عن بعد , حيث عاد مليون طالب وطالبة في 4700 مدرسة بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض لاستكمال رحلة تعليمهم مع بداية العام الدراسي 1442هـ بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي بعد أن قررت وزارة التعليم أن تكون بداية العام الدراسي ولمدة سبعة أسابيع بالتعلم عن بُعد في ظل استمرار جائحة كورونا حفاظاً على صحة وسلامة الطلاب والطالبات.

وزار الوهيبي مدرسة السوسي المتوسطة لتحفيظ القرآن الكريم حيث اطلع على استعدادات المدرسة وسير العملية التعليمية عن بعد وتجهيزات المدرسة لاستقبال الطلاب وحل أي مشكلة تقنية تواجههم في الدخول واستخدام منصة مدرستي، كما التقى الوهيبي معلمي المدرسة وشاهد مع طلابهم في منصة مدرستي .

وقدم الشكر لهم مشيدا بالدور المحوري للمعلمين والمعلمات لإدارة العملية التعليمية عن بُعد عبر منصة مدرستي ، والتواصل مع طلابهم وطالباتهم بما يعزز معارفهم ويزيد من نواتج التعلم لديهم . كما التقى المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بعض الطلاب الذين حضروا للمدرسة ليقدم لهم الدعم الفني اللازم أثناء دخولهم لمنصة مدرستي .

ورحب المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض بالطلاب والطالبات مع بداية العام الدراسي الجديد , مقدما شكره للقيادة الشيدة على ما يلقاه التعليم من دعم سخي ومتابعة دقيقة لدعم التعليم في أرجاء هذا الوطن الغالي , كما قدم شكره لسمو أمير الرياض وسمو نائبه على المتابعة والتوجيه والدعم المستمر في مسيرة التعليم في منطقة الرياض، وكذلك وزارة التعليم بقيادة معالي الدكتور حمد آل الشيخ وذلك للعمل الدؤوب والمستمر والمتابعة الدقيقة للرقي بالعملية التعليمية لاستكمال متطلبات انطلاقها ونجاحها في سبيل تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

وأهاب الوهيبي بأهمية دور الأسرة في نجاح العملية التعليمية لأبنائهم، وذلك من خلال متابعتهم وتوفير البيئة المناسبة لاستذكار دروسهم، بما يعزز نجاحهم وتميزهم الدراسي.

وكانت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض قد وضعت خطة عامة تتوافق مع الإجراءات الاحترازية المعتمدة من الجهات المختصة لإنهاء إجراءات القبول والتسجيل للطلاب والطالبات وتوزيع الكتب الدراسية وكذلك عودة المعلمين والمعلمات والهيئة الإدارية في المدارس بإشراف ومتابعة مباشرة من المدير العام للتعليم بمنطقة الرياض الأستاذ حمد بن ناصر الوهيبي .

وأنهت مدارس البنين والبنات خلال الفترة الماضية تسليم الكتب الدراسية لانطلاق العام الدراسي الجديد بالتعلم عن بُعد عبر منصة مدرستي المعتمدة من وزارة التعليم.

كما قامت الإدارة، ممثلة في إدارة التدريب والابتعاث – بنين وبنات –بتقديم برامج تدريبية عن بعد للتدريب على منصة مدرستي، تستهدف 67420 من شاغلي الوظائف التعليمية، منهم 30420 بنات و37 ألفا بنين.

وأوضح علي بن محمد الغامدي، المتحدث الرسمي للإدارة العامة للتعليم في منطقة الرياض، أن البرامج التدريبية شملت شاغلي الوظائف التعليمية من معلمين ومعلمات وقادة وقائدات المدارس ووكلائها، منهم 2296 قائدة ووكيلة، و7000 قائد ووكيل، التحقوا في 350 دورة للبنين و350 دورة للبنات.

ونوه الغامدي بدور شاغلي الوظائف التعليمية في تهيئة البيئة والمناخ المناسب لعمليات التعليم والتعلم للطلاب والطالبات، وإيجاد مواقف تعليمية وأساليب تعلم حديثة وفاعلة، تجعلهم متصلين بالمعرفة، قادرين على مواكبة المستجدات، ولديهم الممكنات لدعم تعلمهم، من خلال التعلم الإلكتروني.