اتحاد الأطباء العرب يحذر من ارتفاع إصابات كورونا

دوت الخليج – وكالات حذر اتحاد الأطباء العرب من التهاون في الإجراءات الاحترازية ومكافحة العدوى بعد عودة إصابات فيروس كورونا المستجد للارتفاع النسبي بمصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.

وشدد الأمين العام للاتحاد الدكتور أسامة رسلان، في بيان اليوم، على ضرورة عدم تهاون المواطنين في الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا، محذراً من حدوث موجة ثانية من الفيروس خاصة مع اقتراب انتهاء فصل الصيف ودخول فصل الخريف في ظل عدم التوصل للقاح آمن وفعال ضد كورونا حتى الآن.

وأكد أن الارتفاع النسبي في الإصابات بكورونا مجددا يتطلب التعامل بجدية مع الإجراءات الاحترازية، والتوجيهات الصحية اللازمة التي اتخذتها الحكومات للوقاية، في مواجهة تفشي الفيروس، عبر الالتزام بالتباعد الاجتماعي وارتداء الكمامة وغيرها من الإجراءات الوقائية.

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