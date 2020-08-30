ازدهار السياحة السعودية غيَر مفهوم السياحة الداخلية

دوت الخليج – أسمــاء سعد – الأحساء

تعد السياحة واحدة من أكثر وأسرع الصناعات ازدهارًا في العالم، حيث تساهم مساهمة كبيرة في رفع اقتصاد الدولة بشكل واضح، كل عام يسافر ملايين الأشخاص من جميع أنحاء العالم لأميال وأميال بعيداً عن منازلهم، لمشاهدة الأراضي البعيدة وتجربة ثقافتهم.

المملكة العربية السعودية هي ثاني أكبر دولة عربية بعد الجزائر، وتعد منذُ القدم مقصد سياحي بارز في العالم على مستوى السياحة الدينية، نظراً لوجود المسجد الحرام وتوافد المسلمين عليه من انحاء العالم لأداء فريضتي العمرة والحج، وكذلك لوجود المسجد النبوي الشريف وغار حراء، معرفة قصص الأماكن الدينية من مساجد وجبال … وغيرها.

وقد أصبحت السياحة من أكثر القطاعات النامية التي شكلت تطوراً واهتماماً كبير في السنوات الأخيرة والتي تتماشى مع الرؤية الوطنية 2020 حيث جعلت اهتمامها الأكبر هو تطوير القطاع السياحي في المملكة واستثماره حتى يصبح من اهم الركائز التي تقوم عليها الرؤية، ولكي تُغيير مفهوم السياحة الداخلية التقليدية وتجعلها منافسة لسياحة الخارجية لتحقق صناعة سياحية عالمية.

وباتت السياحة تلقى دعماً متزايداً من الحكومة السعودية ممثلة في وزارة السياحة والهيئة العامة لترفيه، وذلك من أجل الارتقاء بقطاع الإيواء ووكالات السفر، وتطوير الأنشطة والفعاليات والعديد من المواقع السياحية.

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وهذا العام بالتحديد شهدت المملكة مشاريع عالمية سياحية وترفيهية عملاقة غيرت من مفهوم السياحة في المملكة، وستنعكس إيجابيا على اقتصاد الدولة لتحقق التطوير المأمول الذي ينشده الوطن والمواطن.

واليوم نشاهد قدرة المملكة على جذب الكثير من الزوار والسواح من خلال المقومات التي تمتلكها كالمناظر الطبيعية الفريدة، والمواقع التاريخية الرائعة، والثقافة الملونة، بالإضافة إلى المهرجانات التي تقام على مدار السنة في جميع مناطق المملكة.

للسياحة أنواع كثيرة، حيث يقوم كل شخص بالسياحة والتنقل من مكان لمكان لأهداف خاصة، لذلك نجد ان المملكة وفرت أكبر عدد من أنواع السياحة جعلتها محط انظار الجميع خلال السنوات الماضية منها: السياحة الثقافية، والطبيعية، والترفيهية، وسياحة المغامرات.

بلغ حجم الإنفاق للسياح القادمين إلى السعودية السياحة الوافدة 2019 نحو 101 مليار ريال حيث ارتفع عن العام الماضي 2018 ووصل إلى 8.02%، فالسياحة تساهم بشكل كبير على نهوض اقتصاد الدولة، وعلينا نحن كشعب أن نسعى بكل جهد للحفاظ على الأمن والسلامة والنظافة العامة حتى نجذب السياح لزيارتنا، وعلينا ان نساهم في توعية الشباب بأهمية السياحة وواجبنا نحوها.