حساب المواطن قام بإيقاف دعم أحد المستفيدين من البرنامج لمدة سنة

عمر شويل - جدة قام حساب المواطن بالرد على استفسار أحد المستفيدين من البرنامج أنه تم إيقاف الدعم عنه، وذلك من خلال خدمة المستفيدين من خلال موقع تويتر للتواصل الاجتماعي وأكد أن هذا الأمر حدث بسبب عدم تطابق البيانات التي تم الإفصاح عنها في البوابة الإلكترونية الخاصة مع الجهات ذات العلاقة، وأوضحت أن ضوابط البرنامج قامت بإيقاف الحساب الخاص بهذا المتقدم لمدة سنة من تاريخ الإيقاف بسبب هذا الأمر.

متى يعود التسجيل في حساب المواطن

أوضح برنامج حساب المواطن أنه لم يتم تحديد حتى الآن موعد محدد يتم فتح إعادة التسجيل في البرنامج ولكن في الوقت الحالي سوف يتم العمل على مراجعة كافة الضوابط الخاصة بهذا البرنامج بشكل دائم، وأكثر من خلال الرد على استفسار أحد المستفيدين من هذا البرنامج أنه تم تعليق استقبال أي طلب جديد لجميع المتقدمين حتى يتمكنوا من الحصول على دعم حساب المواطن وذلك بعد تاريخ صرف الدعم للدورة الثامنة والعشرين من شهر مارس لعام 2020

وبالتالي يتضمن تقدم قبل ذلك التاريخ ولم يستكمل إجراءات التسجيل أو من لم يتم دراسة أهليته ويتم استثناء أضافة تابعين للمستفيدين في الوقت الحالي.، حيث أوضح برنامج حساب المواطن أنه تم صرف الدفعة الماضية الثالثة والثلاثين أكثر من مليون ونصف دعم مخصص لشهر أغسطس لجميع المستفيدين من هذا البرنامج، وبالتالي فقد وصل عدد المستوفين الشروط المحددة للبرنامج إلى أكثر من 10 مليون مستفيد وتابع وأكدت أنه تم دفع تعويضات بأثر رجعي عن كافة الدفعات السابقة قطع عدت 16 مليون ريال سعودي.