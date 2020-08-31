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سيارة تصدم عدد من المواطنين بالجبل الأسود وسقوط جرحى

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أحمد جودة - القاهرة - صدمت سيارة مجموعة من المواطنين كانت تحتفل بفوز المعارضة في الانتخابات البرلمانية في مدينة نيكسيتش بجمهورية الجبل الأسود، حسبما قال موقع Vijesti.

 

ووفقًا للموقع، أصيب عدة أشخاص بجروح بساحة في نيكسيتش، بعد أن قام سائق سيارة "بي إم دبليو"، بصدم مجموعة من الناس تحتفل بانتصار المعارضة.

 

وكانت إدارة الشرطة، ذكرت أن عدة أشخاص أصيبوا، أحدهم بجروح بالغة"، وأرفق الموقع الخبر بصورة للسيارة التي تهشمت من الاصطدام.

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وقد شهدت جمهورية الجبل الأسود، في وقت سابق، إجراء انتخابات برلمانية. وبحسب النتائج الأولية، أعلن تحالف "من أجل مستقبل الجبل الأسود" المعارض فوزه، ونزل أنصاره إلى شوارع عدة مدن في مجموعات، وهم ينشدون الأغاني، ويحملون أعلام الجبل الأسود التاريخية المشابهة للأعلام الصربية.

 

وتعتبر نيكسيتش ثاني أكبر مدينة في الجبل الأسود، من حيث عدد السكان بعد بودغوريتشا.

 

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