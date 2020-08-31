أبوسرير: لأن التعايش ديدن السعوديين

منال الغلث :الرياض

تواصل مجموعة سيدات للحوار بين الثقافات إطلاق برامج جديدة للتعريف بثقافة الحوار بين أتباع الأديان والثقافات، وبدأ مساء السبت برنامجهن الثاني والذي يستضفن فيه عدد من الشخصيات العاملة، المتخصصة، والناشطة في المجال، بالتزامن مع برنامجهن الحوار بين الثقافات.

وقالت زميل مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز للحوار بين أتباع الأديان والثقافات، والناشطة في التعايش والحوارأ. فاطمة أبوسرير عن فكرة البرنامج: “يعتبر الأول من نوعه في المملكة وهذه مسؤولية كبيرة تقدمت لها وزميلاتي د. بسمه جستنيه، ود. هيا الحرقان ولو لم نكن نستطيع تحملها لما أجاز كايسيد إقامته ودعمه”، وتابعت أبوسرير عن صدى برامج المجموعة والتي تم إطلاق اثنين منها بفارق فترة قصيرة: “إقامته الكترونياَ ساعدتنا في فتح المجال لحضور برامجنا من جميع أنحاء العالم، وهي فرصة للتأكيد على أن السلام رسالة المملكة، وبرامج كهذه تساهم في تأصيل ثقافة الحوار لدى المجتمع لأن التعايش ديدننا كسعوديين”

وعن الرؤية المستقبلية لنشاط المجموعة تحدثت أبوسرير: “يوجد العديد من الأفكار لتقديمها، وسنستفيد بالتأكيد مما يصلنا من تقييم الحضور والمستفيدين من برامجنا الحالية، عسى أن تنتهي جائحة كوفيد19 قريباً ونقدم برامجنا حضورياً في جميع أنحاء المملكة”.