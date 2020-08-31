دوت الخليج – واس تمكن – بفضل الله – الفريق الطبي في مستشفى حفر الباطن المركزي من التعامل بنجاح مع حالة مصاب في حادث سير تسبب له في كسر في العمود الفقري على مستوى الفقرات الصدرية 11 و 12 وضغط على الحبل الشوكي ، حيث أدى ذلك إلى عدم مقدرة المصاب على الحركة مع احتباس حاد في البول .

وعلى الفور باشر الفريق الطبي إجراء عملية جراحية دقيقة استمرت ثلاث ساعات جرى خلالها إزالة الضغط عن الحبل الشوكي وتثبيت الفقرات الصدرية مع الفقرات القطنية بالمسامير والصفائح، وقد تماثل المصاب للشفاء التام وغادر المستشفى وهو بصحة جيدة دون تسجيل أي مضاعفات ولله الحمد.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر جراحة دقيقة ناجحة لإعادة الحركة لمصاب في حادث على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.