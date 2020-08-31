نجاح استئصال ورم من صدر مريض بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة

دوت الخليج – المدينة تمكن بفضل الله فريق طبي متخصص في جراحة الصدر في مستشفى الملك فهد العام في المدينة المنورة من استئصال ورم يزن أكثر من كيلوين جرام من صدر مريض كان يعاني من ضيق شديد في التنفس مع تورم في الوجه وانتفاخ شديد في أوردة الرقبة؛ حيث تبين بعد عمل الفحوصات اللازمة والأشعة وجود ورم كبير في منطقة ما بين الرئيتين ” الحيزوم ” .

وتم على الفور إدخاله إلى غرفة العمليات واستئصال الورم عن طريق شق عظمة القص ، وتبين بالفحص النسيجي وجود ورم خبيث في الغدة الثيموثية وخضع المريض لجلسات علاج كيماوي وغادر المستشفى بحالة جيدة مع استمرار متابعة الحالة في العيادة .

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