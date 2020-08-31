كيف أرى طريقي وأمامي صخرة؟

المدربة/سيرين القرشي

في كل منا لديه صخرة تقف أمامه لا يرى فيها بعد الخذلان ماذا يفعل ؟

تتعرض لصدمات عاطفيه ، زوجية ، مع الأصدقاء،

لا تجد مخرج طوارئ فتسأل نفسك الصخرة أمامي وضخمة جدا كيف سأخرج أرى الطريق ؟

هند فتاة تحب أبيها ومتعلقه به ذات يوم تشاجر الأب مع الأم وعاشت هند مع أمها بسبب الظروف ، قامت هند بالبكاء وشعرت بالأكتئاب بسبب تعلقها ب أبيها وانفصاله عن الأم! .

فاطمة تحب زوجها ولكن زوجها تركها وأنفصلت منه، بحثت فاطمة عن منزل لتعيش فيه لأنها ترى أن العالم الخارجي لن تتقبله! .

كلاهما لا أحد يرى بسبب الصخرة التي أمامهم !!

ف الحزن والتعلق والخذلان يعرضك لعدم معرفة التجاوز

وتظن أن الصخره ستبقى في مكانها للأبد ، فكما تغيرت ظروف حياتك ، فيمكنك أن تبعد هذه الصخره ، ستؤلمك يدك وأنت تدفعها بعيداً ستشعر بعدم القدرة على دفعها ، ستدفعها ثم تقف لترتاح! ثم ستدفع ستجد يديك تؤلمك بشدة وثم تقف وتقول لنفسك كيف سأتجاوز الصخرة التي أمامي بكل هذه القوة ؟

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هذه هيا حياتنا أمام الظروف القاسية ستؤلمنا الصخرة وقد لا نرى مابعد الصخرة ماذا يوجد ؟ هل يوجد صخور أخرى ؟ ام سأرى الطريق وأسير حياتي ؟

فسأخبرك يا عزيزي القارىء ! الصخرة التي أمامك قد يكون حجمها ضخم جدآ في حياتك ولا ترى طريقك ماذا يوجد به ،ف الحل هو أن تتسلق فوق الصخرة، ستجد عندما تصل لأعلى أنك ترى جميع إنجازاتك التي تريد تحقيقها ، سترى أمور لم ترآها من قبل في حياتك ، ستكتشف أشياء كانت الصخرة تريدك ان تتسلق لأعلى لتكتشف نفسك .

اذا كنت تشعر بالألم تجاه الصخرة لتبعدها عنك فيمكنك أن تتسلق وتتحدى الظروف لتكون أقوى ..

ستجد في طريقك كثير من المواقف التي تشعرك أنك غير قادر على التجاوز

فكم صخرة وجدتها أمامك ؟

وكم كانت تؤلمك يدك لتبعدها عن طريقك لترى ؟

ف هل ستبعدها بيديك لكي ترى الطريق وتؤلمك أم ستتسلق فوقها لترى طريقك وتكمل حياتك بعد ضخامة الصخرة ؟

قد تتعثر امامك صخور فهل ستقف امامها وتنظر لها ام ستقف أمامها وتحارب لأجل الوصول للأعلى ؟

اذا وجدت صخور أمامك فتسلق فوقها لا تدفعها بيدك حتى لا تؤلمك ، أجعل الصخرة عقبة تتعداها وليست عقبة تقف امامها ..