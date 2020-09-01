نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل| بأمر الملك سلمان.. التحقيق مع مسؤولين في وزارة الدفاع السعودية بتهم فساد في المقال التالي
وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الأمر الملكي يقضي قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وإعفاء أمير منطقة الجوف وتحويله للتحقيق بسبب نفس التهمة.
كما أمر الملك سلمان، بتكليف الفريق ركن مطلق الازيمع بقيادة القوات المشتركة، وأن تواصل هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع مع من له علاقة بقضايا فساد في وزارة الدفاع.
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