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عاجل| بأمر الملك سلمان.. التحقيق مع مسؤولين في وزارة الدفاع السعودية بتهم فساد

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أحمد جودة - القاهرة - أصدر العاهل السعودي، الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمرا جديدا، بإحالة عدد من الضباط والموظفين المدنيين في وزارة الدفاع للتحقيق، بسبب تهم فساد.

وأفادت قناة العربية في خبر عاجل، بأن الأمر الملكي يقضي قائد القوات المشتركة للتقاعد والتحقيق بسبب ملفات فساد، وإعفاء أمير منطقة الجوف وتحويله للتحقيق بسبب نفس التهمة.

كما أمر الملك سلمان، بتكليف الفريق ركن مطلق الازيمع بقيادة القوات المشتركة، وأن تواصل هيئة مكافحة الفساد التحقيق مع مع من له علاقة بقضايا فساد في وزارة الدفاع.

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