تعزيزا للخدمات الاسعافية المقدمة عبدالله الينبعاوي_جدة: استمرارا لخطتها التدريبية للعام الحالي والتي تتماشى مع الإجراءات الاحترازية يقيم فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة المكرمة الأسبوع الحالي برنامج ( دعم الحياة القلبي المتقدم) لمنسوبيه الميدانيين العاملين في المراكز الإسعافية حيث تم تخصيص مجموعتين للاستفادة من البرنامج الذي يمتد على مدى أسبوع كامل تحت اشراف فريق تدريبي متكامل من أطباء متخصيين في الإدارة العامة للتدريب ، يحتوي البرنامج على اجزاء نظرية واخرى عملية وتطبيقية موزعة على عدد من محطات ابرزها الحالات المرضية وحالات الاصابات الناتجة من الحوادث بكافة اشكالها وكيفية التعامل معها والتي تتماشى مع البروتوكولات الطبية المعتمدة في الهيئة وفق أعلى المعايير الطبية الاسعافية الطارئة الدولية التي تصنف مقدمي الخدمات الطبية وتوضح الإجراءات الإسعافية المقدمة حسب الحالات المرضية وآلية الإصابات وطرق النقل وتوثيق المحاضر الإسعافية والتنسيق مع المرافق الصحية لاستقبال الحالات وفق تنظيم معد ومعتمد مع المستشفيات والقطاعات الطبية.

وحرصا من هيئة الهلال الأحمر السعودي على تقديم رعاية طبية اسعافية متقدمة تقام عدد من البرمج الطبية على مدار العام منها ما يقام في مراكز التدريب ومنها ما يقدم على رأس العمل في خطوة تهدف لمتابعة تطبيق الجودة والعمل على تطوير العمل الاسعافي بما يتوافق مع التحديثات والتحديات في الحاضر والمستقبل.

Advertisements

عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر فرع هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة مكة تنفذ برنامج دعم الحياة القلبي المتقدم لمنسوبيها على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.