منصات سكني لتسهيل خدمات التملك واكثر من 240 ألف خدمة أخرى

عمر شويل - جدة منصات سكني باتت من أهم المنصات التي تسهل على مواطني المملكة العربية السعودية الكثير من خدمات التملك, فقد تجاوز عدد الخدمات التي تقدمها منصة سكني 240 ألف خدمة تابعة لوزارة الإسكان, فقد شملت الكثير من الطلبات التي تعمل علي تنفيذها والإجابة على جميع استفسارات المواطنين عبر المنصة الإلكترونية خاصتها, وهذا بهدف تسهيل الإجراءات المطلوبة من قبل المواطنين وبالأخص إجراءات تملك الأسر السعودية .

طريقة التسجيل في منصات سكني الإلكترونية

تقدم منصات سكني الكثير من الخدمات التي يمكنك الدخول إليها من هذا الموقع, كما انها تقدم خدمة التحدث المباشر مع خدمة العملاء وذلك يتم من خلال أيقونة تسمى تحدث معي موجودة بداخل الموقع على اليسار, وذلك للإجابة على جميع الاستفسارات حول الخيارات المتنوعة التي تقدمها المنصة من حجوزات للأراضي السكنية والفلل والتاون هاوس والكثير من الخدمات المعمارية الاخرى, حيث اجابت خدمة العملاء الخاصة بالبرنامج على اكثر من 11 ألف استفسار من قبل المواطنين حول الحلول التمويلية والمنتجات السكنية, وقد تم معالجة أكثر من 1180 اعتراض من خلال خدمة راسلنا الموجودة في موقع سكني الالكتروني, وقد تم التواصل مع اكثر من 43 ألف اتصال علي رقمهم الخاص 199090 خلال اسبوع واحد.

الخدمات التي تقدمها منصات سكني

تتيح منصات سكني لتسهيل خدمات التملك الكثير من الخدمات التى يحتاجها المواطنين, حيث يوفر البرنامج الحجز الفوري الأراضي وإصدار العقود الخاصة بها الكترونيا, وحجز الوحدات السكنية واستعراض مواقعها, الحصول علي العروض التمويلية والجهه التمويلية المناسبة للمواطن, كما انه يقوم بإصدار شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الاول, وخدمة المستشار العقاري والتصاميم الهندسية للبناء والكثير غيرها من الخدمات, وذلك بتسهيل حجز الأراضي والوحدات السكنية المتنوعة التي تدخل ضمن 80 مشروع يوفر أكثر من 132 ألف وحدة بأسعار تبدأ من 250-750 ألف, وتوفر أكثر من 173 ألف ارض سكنية لتلبي كافة احتياجات أسر المملكة العربية السعودية .