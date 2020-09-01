نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر نتائج القدرات 1441 qiyas ” الورقي ” برقم الهوية عبر رابط موقع قياس الخدمات الإلكترونية في المقال التالي

عمر شويل - جدة قام المركز الوطني للقياس بإطلاق نتائج القدرات 1441 الورقي، وذلك للفترة الأولى الخاصة بالبنين والبنات بشكل رسمي، حيث قام حساب قياس على موقع التواصل الاجتماعي الشهير “تويتر” بالإعلان عن إتاحة الاستعلام عن النتائج الخاصة بقياس باستخدام رقم الهوية الوطنية الخاص بكل طالب وطالبة، وذلك لاختبارات القدرات العامة 1441هـ.

الجدير بالذكر ان اختبارات قياس تشمل مرحلتين هما كالتالي :-

أولاً:– مرحلة التهئية :- وهي مرحلة قائمة على العوامل العملية والنظرية لبعض التعريفات في تحديد مقياس الإختبار وهدفها الأساسي هو الخضوع للإختبار ومعرفة جوانبه وخصائصه وأقسامه ومعايير تكوينه.

ثانياً :- الجانب العملي في الاختبار :- وهو عبارة عن أسئلة جماعية تحتاج للمناقشة العامة ويتم ذلك في ورش جماعية للتدريب على إجابتها وفهمها .

نتائج القدرات 1441

يتم الاستعلام بشكل مباشر عن نتائج قياس من خلال الدخول إلى صفحة قياس الإلكترونية والرسمية بالرابط الرسمي الخاص بموقع قياس، ويتم بعدها تسجيل الدخول باستخدام رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة بكل متقدم.

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إجراءات المركز الوطني بعد الانتهاء من اختبارات قياس

بعد الانتهاء من عملية إجراء الاختبارات الخاصة بقياس للمركز الوطني، يقوم المركز بعملية تصحيح للإجابات الخاصة بكل الممتحنين، وذلك من خلال استخدام المصحح الآلي، وهو الذي يقوم بتصحيح الاختبارات بكل دقة وسرعة، وذلك من خلال الماسحات الضوئية المتطورة التي لا تحتاج مطلقاً لتدخل البشر فيها.

مركز قياس

مركز قياس هو من أهم المراكز الموجودة بالمملكة العربية السعودية، فهو يتيح إمكانية الاستعلام عن نتائج اختبار قياس عن طريق استخدام موقع قياس للخدمات الإلكترونية الرسمي، حيث أنه يعطي الفرصة لكافة المستفيدين من بنين وبنات، للحصول على نتيجة اختباراتهم التي قاموا بتأديتها في المركز الوطني للقياس.

ويتم الدخول بشكل مباشر إلى موقع قياس الخاصة بالخدمات الإلكترونية، حتى نتمكن من الاستعلام عن النتائج الخاصة بالقدرات لعام 1441، وذلك بالدخول إلى ملف الطالب أو الطالبة، وهو ما يتطلب الحصول على الرقم الخاص بالسجل المدني وكلمة المرور الخاصة بالمستفيدين، ثم إدخال الرمز التوضيحي وبعدها تسجيل الدخول وسوف يظهر ملف المستفيد.

الاستعلام عن نتائج قياس برقم الهوية الوطنية لعام 1441

يرغب الكثير من الموطنين والمستفيدين بالمملكة العربية السعودية بالاستعلام عن نتائج قياس بطريقة اخرى غير الطريقة التقليدية وهي رقم السجل المدني وكلمة المرور، حيث أن الكثير من المستفيدين والمستفيدات لم يسجلوا برقم السجل المدني.

هناك طريقة أخرى تمكن المستفيد من الدخول إلى ملفه والاستعلام عن نتائج قياس بكل سهولة وبشكل مباشر، وذلك من خلال رقم الهوية الوطنية الخاصة بالمستفيد، حيث يتم ادخالها في موقع قياس الرسمي وبعدها يدخل المستفيد إلى الملف الخاص به للتعرف على نتائج قياس بكل سهولة.

هذا وقد تَم الإعلان عن فتح باب التَسجيل للخضوع لاختبارات القدرات الورقي لعام 1442-2020، للطلاب الراغبين بالتقديم في إجراء الاختبارات المحوسبة في المرحلتين الأولى، والثانية للطلاب الإناث والذكور، بالإضافة إلى خضوع طُلاب المرحلة الإعدادية لاختبارات القدرات القصيرة بالمرحلة الثانية والثالثة، في يوم الأحد الموافق 30 من أغسطس 2020، على أن يَكون آخر يوم في التَسجيل لإجراء الاختبارات يوم الخميس الموافق 3 سبتمبر 2020.