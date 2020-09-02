“التجارة” تطيح بعمالة مخالفة تٌصنع الذهب بمنزل في جدة وتضبط 5 كيلو بحوزتهم

دوت الخليج – واس تمكنت الفرق الرقابية لوزارة التجارة من ضبط تسعة عمالة مخالفة من جنسيات عربية وآسيوية تدير معملاً غير مرخص لتصنيع المشغولات الذهبية بفيلا سكنية بحي البغدادية في محافظة جدة بعد عمليات رصد وتحري للموقع المذكور لمدة أسبوع.

وبالوقوف على المقر بالتنسيق والتعاون مع الجهات الأمنية تبين مزاولة العمالة أنشطة تصنيع المعادن الثمينة والعمل لحسابهم الخاص ووجود شبهة تستر تجاري وعدم توافر سجلات تجارية أو تراخيص مزاولة النشاط، بالإضافة لمخالفة عدم وجود “دمغة” علامة تجارية

وضبطت الوزارة (5) كيلو جرام من مشغولات الذهب ُأحيلت عينات منها للفحص في مختبرات متخصصة، كما ضبطت مكائن تستخدم في سبك العملات المعدنية والجنيه السعودي.

وأغلقت الوزارة المعمل المخالف وأحالت العمالة المتورطين إلى النيابة العامة التي بدورها تقوم بالإحالة إلى القضاء لاستكمال تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفقاً لنظامي مكافحة التستر والمعادن الثمينة والأحجار الكريمة.

على صعيد متصل أغلقت الفرق الرقابية للوزارة 3 محال مخالفة بمحافظة جدة تزاول نشاط بيع الذهب دون ترخيص، حيث ُأحيل المسؤولون عنها إلى الجهات المعنية لتطبيق الأنظمة بحقهم.

وتشدد وزارة التجارة على متابعة أعمال جميعالمنشآت وحصولها على التراخيص اللازمة لمزاولة النشاط، وتحث الوزارة عموم المستهلكين إلى التقدم ببلاغاتهم عن المنشآت المخالفة من خلال تطبيق “بلاغ تجاري” على الرابط: https://mci.gov.sa/C-app أو عن طريق مركز البلاغات على الرقم 1900 أو الموقع الرسمي للوزارة على “الإنترنت”.

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