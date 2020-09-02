سمو الأمير خالد الفيصل يرأس اجتماعًا لرؤساء لجان مجلس منطقة مكة المكرمة

دوت الخليج – واس

رأس صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل ، مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة ، بحضور صاحب السمو الملكي الأمير بدر بن سلطان بن عبدالعزيز ، نائب أمير منطقة مكة المكرمة , اجتماعًا لرؤساء لجان مجلس المنطقة، تم خلاله استعراض الأعمال التي نفذتها اللجان خلال السنوات الأربع الماضية وخططها المستقبلية.

ووجه سموه خلال الاجتماع , بعقد اجتماع سنوي تشارك فيه الجهات الحكومية والأهلية لمراجعة ما تم إنجازه من عناصر الخطة التنموية العشرية في محافظات المنطقة.

بعد ذلك قدمت لجنة تنمية الخدمات والمرافق عرضاً عن أعمالها التي شملت , تطوير نقطة الشميسي ،التي تهدف إلى تسهيل حركة المركبات والتيسير على القادمين إلى مكة خلال المواسم والتوسع في المسارات المخصصة للمركبات ، إلى جانب تقديم مقترح مشروع الجدار الإلكتروني للحد من دخول مخالفي أنظمة الحج للمشاعر المقدسة ، بالإضافة إلى الهوية الموحدة لمساجد العاصمة المقدسة ، ومركز مراس لتوفير الخدمات تحت سقف واحد ، وقياس أداء الجهات الحكومية في المنطقة.

وكانت لجنة تنمية الخدمات والمرافق قد عقدت خلال الأعوام الأربعة الماضية 26 إجتماعًا نتج عنها 135 توصية و8 دراسات و20 مبادرة ، فيما قدمت لجنة شؤون الأسرة نبذة عن أعمالها التي يأتي في مقدمتها توقيع عدد من الاتفاقيات والشراكات مع عدة جهات في المنطقة ، بهدف إلى التوعية والتدريب وإجراء الدراسات المتعلقة بالقضايا الاجتماعية والسلوكية وتنظيم المبادرات , حيث عقدت اللجنة 27 اجتماعًا ، نتج عنها 144 توصية ، وتبنّت تنظيم 15 حلقة نقاش , وتشيكل لجان للأسرة في محافطات المنطقة.

ومن أبرز ما تطرقت إليه لجنة التنمية الاقتصادية أعمالها خلال الفترة الماضية ، المساهمة في تنظيم منتديات مكة الاقتصادية ، وملتقى الحج والعمرة والخارطة الاقتصادية للمنطقة ، وعقدت 58 اجتماعًا ناقشت خلالها 105 موضوعات نتج عنها 57 توصية.

ثم قدمت لجنة التنمية الثقافية والشبابية ، شرحًا عن أعمالها , حيث نفذت 128 مبادرة وبرنامجًا في 11 محافظة ، استفاد منها أكثر من 28 ألف من أبناء المنطقة ، تمثلت في المعارض والملتقيات والمسابقات الثقافية المتنوعة.

وعرضت لجنة متابعة تطوير العشوائيات , إصدار لائحة تطوير العشوائيات بالمنطقة , ومعالجة التلوث البصري ، فيما قدمت لجنة التنمية العمرانية والمشاريع شرحاً عن دراسات الخزن الاستراتيجي للمياه ، وأولويات تنفيذ الطرق والخدمات المرتبطة بها وعدد من الدراسات والخطط التشغيلية , فيما تم مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال وأتخذت حيالها التوصيات اللازمة.