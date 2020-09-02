نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سفينة شحن ترسل إشارة استغاثة من بحر الصين الشرقي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أرسلت سفينة شحن ترفع علم بنما إشارة استغاثة، من بحر الصين الشرقي، حسبما قالت قناة NHK التلفزيونية، اليوم الأربعاء.

وقد أفادت القناة، بأن السفينة تتواجد في الوقت الراهن، في جنوب غرب اليابان.

وكشفت القناة، أن السفينة أبحرت مسافة 185 كيلومترا غرب جزر "أمامي" النائية، الداخلة ضمن محافظة كاجوشيما اليابانية.

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ويوجد على متن السفينة، 43 شخصا، 39 مواطنا من الفلبين، واثنان من نيوزيلندا، وواحد من أستراليا، وواحد من سنغافورة، وفقًا لوكالة "كيودو".

وأوضحت الوكالة، أن السفينة غادرت في 14 أغسطس، أحد موانئ نيوزيلندا متوجهة نحو الصين.

وكان خفر السواحل الياباني، أرسل طائرات هليكوبتر وسفن إلى منطقة الكارثة المحتملة.