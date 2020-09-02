أهم البرامج التي تبنتها جمعية البيئة السعودية

جدة – محمد الرايقي

برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله محافظ جدة تم تدشين البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة

تحت شعار ” بيئتي- علم اخضر … وطن أخضر ”

يوم الخميس 20/06/1439هـ الموافق 16/03/2018م

بمقر محافظة جدة

وبحضور الشركاء الاستراتيجيون من الجهات الحكومية

أهداف البرنامج:

على المدى القصير:

• نشر ورفـع الوعـي البيئي بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية وبعلاقة البيئة بالتنمية وبالإجراءات التي تتخذ لحل المشكلات البيئية وبإدارة البيئة ورقابتها بحيث ترتقي سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع السعودي .

• الدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الإيجابية .

على المدى الطويل :

• تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجب وطني لبناء المستقبل البيئي للأجيال القادمة .

• إشراك الجهات الحكومية للمساهمة في تفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها لضمان وجودة وحماية البيئة .

• التنمية الشاملة البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التقدم وبناء الانسان السعودي ليكون قادرًا على المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.

• زيادة الاستثمار في البنية التحتية بمواصفات عالية من اجل بناء استثمار اخضر مستدام يكون للقطاع الخاص دورا محوريا فيه .

• توفير الميزانيات المنصرفة على معالجة التلوث .

• تسخير قيم الدين الاسلامي الحنيف في حماية الارض والإنسان .

• الوصول الى استخدام الموارد استخدام مدروس وبطريقه فعاله .

• تربية الاجيال القادمة تربية بيئية صحيحة وتطوير سلوكيات الاجيال الحالية .

• غرس الانتماء الوطني البيئي والمحافظة على الممتلكات العامة والموارد الطبيعية .

الاهداف العامة

• نشر الوعي والثقافة البيئية بين افراد المجتمع مواطن – مقيم .

• نشر ثقافة العمل التطوعي البيئي وتطوير السلوكيات الايجابية .

• المحافظة على الموارد الطبيعية والممتلكات العامة للوطن .

• المساهمة في تخفيض وترشيد انماط الاستهلاك .

• المساهمة في تخفيض ميزانية الدولة المنصرفة على اعمال النظافة والتخريب

• تحسين المستوى الصحي لأفراد المجتمع .

• المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع .

• المساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة الخضراء للشباب وانتاج وظائف خضراء جديدة .

• المساهمة في تصحيح الصورة الذهنية للمجتمع السعودي في المحافظة على البيئة على المستوى المحلي والدولي

• المساهمة في تنمية وتدريب الشباب

• المساهمة في وضع اسس مفهوم العمل البيئي التطوعي

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الفئات المستهدفة

• جميع افراد المجتمع مواطن ومقيم وزائر وقطاع حكومي وخاص

النطاق الجغرافي :

• كافة مناطق المملكة العربية السعودية .

المدة الزمنية للبرنامج :

• مدة البرنامج التنفيذية عشر سنوات وهي المدة اللازمة لقياس تغيير السلوك المطلوب لدى الأفراد وكافة الجهات المستهدفة.