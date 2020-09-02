أهم البرامج التي تبنتها جمعية البيئة السعودية

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جدة – محمد الرايقي
برعاية كريمة من صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد بن عبدالعزيز آل سعود حفظه الله محافظ جدة تم تدشين البرنامج الوطني للتوعية البيئية والتنمية المستدامة
تحت شعار ” بيئتي- علم اخضر … وطن أخضر ”
يوم الخميس 20/06/1439هـ الموافق 16/03/2018م
بمقر محافظة جدة
وبحضور الشركاء الاستراتيجيون من الجهات الحكومية
أهداف البرنامج:
على المدى القصير:
• نشر ورفـع الوعـي البيئي بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية وبعلاقة البيئة بالتنمية وبالإجراءات التي تتخذ لحل المشكلات البيئية وبإدارة البيئة ورقابتها بحيث ترتقي سلم أولويات واهتمامات كافة شرائح المجتمع السعودي .
• الدعوة لتطبيق السلوكيات البيئية الإيجابية .
على المدى الطويل :
• تعزيز السلوكيات الإيجابية المرتبطة بالمحافظة على البيئة لتحقيق التنمية المستدامة بصفتها واجب وطني لبناء المستقبل البيئي للأجيال القادمة .
• إشراك الجهات الحكومية للمساهمة في تفعيل القوانين واللوائح والأنظمة البيئية التي تقع تحت مسؤوليتها لضمان وجودة وحماية البيئة .
• التنمية الشاملة البشرية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية لتحقيق التقدم وبناء الانسان السعودي ليكون قادرًا على المشاركة الفعلية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية.
• زيادة الاستثمار في البنية التحتية بمواصفات عالية من اجل بناء استثمار اخضر مستدام يكون للقطاع الخاص دورا محوريا فيه .
• توفير الميزانيات المنصرفة على معالجة التلوث .
• تسخير قيم الدين الاسلامي الحنيف في حماية الارض والإنسان .
• الوصول الى استخدام الموارد استخدام مدروس وبطريقه فعاله .
• تربية الاجيال القادمة تربية بيئية صحيحة وتطوير سلوكيات الاجيال الحالية .
• غرس الانتماء الوطني البيئي والمحافظة على الممتلكات العامة والموارد الطبيعية .
الاهداف العامة
• نشر الوعي والثقافة البيئية بين افراد المجتمع مواطن – مقيم .
• نشر ثقافة العمل التطوعي البيئي وتطوير السلوكيات الايجابية .
• المحافظة على الموارد الطبيعية والممتلكات العامة للوطن .
• المساهمة في تخفيض وترشيد انماط الاستهلاك .
• المساهمة في تخفيض ميزانية الدولة المنصرفة على اعمال النظافة والتخريب
• تحسين المستوى الصحي لأفراد المجتمع .
• المساهمة في تحسين الوضع الاقتصادي للمجتمع .
• المساهمة في تطوير المشاريع الصغيرة الخضراء للشباب وانتاج وظائف خضراء جديدة .
• المساهمة في تصحيح الصورة الذهنية للمجتمع السعودي في المحافظة على البيئة على المستوى المحلي والدولي
• المساهمة في تنمية وتدريب الشباب
• المساهمة في وضع اسس مفهوم العمل البيئي التطوعي
الفئات المستهدفة
• جميع افراد المجتمع مواطن ومقيم وزائر وقطاع حكومي وخاص
النطاق الجغرافي :
• كافة مناطق المملكة العربية السعودية .
المدة الزمنية للبرنامج :
• مدة البرنامج التنفيذية عشر سنوات وهي المدة اللازمة لقياس تغيير السلوك المطلوب لدى الأفراد وكافة الجهات المستهدفة.
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