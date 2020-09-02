المرور يعلن رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات بأنواعها

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بلادي – الرياض : أوضحت الإدارة العامة للمرور ، أمس (الثلاثاء)، قيمة رسوم رخص السير ونقل ملكية المركبات بأنواعها.
وذكرت الإدارة، أن رسوم رخصة السير الخاصة وتجديدها سنويًا هي 100 ريال، ورسوم التالف والمفقود 100 ريال أيضًا لكل منهما، فيما بلغت رسوم نقل الملكية 150 ريالاً.
أما عن رخصة القيادة الخاصة، فرسومها السنوية هي 40 ريالاً، وكذلك رسم تجديدها السنوي، فيما يبلغ رسم بدل التالف أو المفقود 100 ريال.
ويوضح الجدول التالي رسوم الرخص وتجديدها أو نقل ملكيتها، وكذلك رسوم إصدار بدل الفاقد:
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