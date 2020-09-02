لقطة الموسم .. شاهد : لاعب بالدوري السعودي يسقط منافسه على طريقة أبطال المصارعة

بلادي – متابعات : شهدت مباراة نادي الجيل وضيفه الثقبة التي أقيمت أمس الثلاثاء، في الأسبوع الـ34 من منافسات الدوري ، لقطة طريفة، وصفها البعض بلقطة الموسم في السعودية.
وتناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي على نطاق واسع، فيديو يظهر فيه أحد لاعبي الثقبة وهو يتنافس للحصول على كرة عالية مع أحد لاعبي الجيل، وبعد الكرة المشتركة، سقط اللاعب الأول على الأرض ليقترب منه الثاني، ليقوم لاعب الثقبة برد فعل غريب وغير متوقع، حيث رفع منافسه عاليا فوق رأسه قبل أن يسقطه أرضا على طريقة أبطال المصارعة الحرة، في لقطة طريفة ومضحكة.
ودخل اللاعبان بعد ذلك في ملاسنات، لكنهما افترقا دون أي اشتباك.
وانتهت المباراة بفوز الجيل بهدفين مقابل هدف واحد، ليرفع رصيده إلى 40 نقطة في المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري، بينما تجمد رصيد الثقبة عند 50 نقطة في المرتبة السابعة.
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