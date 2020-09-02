الحكم بحد الحرابة على 7 من منفذي الهجوم على الدالوة في الأحساء

بلادي – الرياض : أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة اليوم (الأربعاء) أحكاما ابتدائية بحق المتهمين في العملية الإرهابية بالدالوة. وبحسب «الإخبارية»، تضمنت الأحكام إصدار حد الحرابة بحق 7 من المتهمين، والحكم بالسجن 25 عاما بحق 3 متهمين ومنعهم من السفر. وتم تحديد موعد لاحق لمحاكمة اثنين من المتهمين.

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