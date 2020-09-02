تويتر يضيف خاصية جديدة في السعودية والإمارات ومصر

بلادي – متابعات : أعلن موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” بدء العمل على إضافة خصائص جديدة، للكشف عن أسباب تداول بعض الموضوعات “الترند”، خاصة في ظل تزايد سؤال “لماذا هذا الموضوع المتداول؟”، وتغريده أكثر من نصف مليون مرة خلال العام الماضي فقط.

وأوضح تويتر أنه سيتم بدءًا من اليوم تثبيت تغريدة توضيحية على بعض المواضيع المتداولة “الترندات” بهدف تزويد المستخدمين بنظرة معمّقة حول الموضوع المتداول على الفور وسبب تداوله، حيث ستساعد التغريدة الصحيحة في بعض الأحيان على فهم الموضوع المتداول.

ولفت إلى عمل مجموعة من الخوارزميات، بجانب فريق التنظيم لدى “تويتر” على البحث في ما إذا كانت التغريدة تصف الموضوع المتداول بشكل واضح أم لا، وذلك من خلال تقييم كون التغريدة شائعة او حقيقية تعكس الموضوع المتداول إلى حد كبير.

وبحسب تويتر يمكن رؤية التغريدات التوضيحية بالمواضيع المتداولة على تويتر عبر نظامي iOS وAndroid في الوقت الحالي، كما تعتزم الشركة نقل الميزة إلى موقع تويتر twitter.com في وقت قريب.

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ومن المفترض أن يشاهد الأشخاص في الأسابيع المقبلة بعض الأوصاف المختصرة التي سيضيفها تويتر إلى عدد من المواضيع المتداولة، وستقدم هذه الأوصاف سياقًا مباشرًا تفسر من خلاله لماذا أصبح ذلك موضوعا متداولاً.

وأشار الموقع إلى أن التغريدات والأوصاف التوضيحية للمواضيع المتداولة ستتوافر في كل من السعودية ومصر والإمارات وسيكون الوصف باللغة العربية، كما ستتوافر في الأرجنتين وأستراليا والبرازيل وكندا وكولومبيا وفرنسا والهند وآيرلندا واليابان والمكسيك ونيوزيلندا وإسبانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.

وأعرب “تويتر” عن أمله أن يضيف المزيد من السياق على مجموعة أكبر من المواضيع المتداولة في المستقبل القريب، من أجل إضفاء المزيد من الوضوح على المحادثة.