أول تعليق من الخارجية على بيان الطيران المدني بشأن فتح المجال الجوي للرحلات الدولية من وإلى الإمارات

بلادي – الرياض : أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، أن مواقف المملكة الثابتة والراسخة تجاه القضية الفلسطينية لن تتغير، بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة لدولة الإمارات والمغادرة منها إلى كافة الدول.
وشدد الأمير فيصل، في تغريدة له اليوم (الأربعاء)، على أن المملكة تقدر جميع الجهود الرامية إلى تحقيق سلام عادل ودائم وفق مبادرة السلام العربية.
وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أعلنت في وقت سابق اليوم الموافقة على الطلب الإماراتي بالسماح بعبور أجواء المملكة للرحلات الجوية القادمة إليها والمغادرة منها إلى كافة الدول.
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