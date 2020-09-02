الصحة‬⁩: تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3956 حالة .
وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 317486 حالة حتى الآن .
كما تم تسجيل 996 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 292510 حالة.
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