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الصحة‬⁩: تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس ⁧‫كورونا‬⁩ والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

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biladi 0 تبليغ

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بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء ، عن تسجيل 816 إصابة جديدة بفيروس “” ، و تسجيل 27 حالة وفاة جديدة ، ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3956 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 317486 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 996 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 292510 حالة.

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