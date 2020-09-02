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رئيس المؤسسة العامة للري يتقدم بالشكر الجزيل لسمو أمير منطقة المدينة المنورة بمناسبة تدشين أعمال المؤسسة بمنطقة المدينة المنورة

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جاسم العبود 0 تبليغ

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دوت الخليج – متابعات:

 

قدم رئيس المؤسسة العامة للري الدكتور فؤاد بن أحمد آل الشيخ مبارك شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الامير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة ولمعالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبد الرحمن بن عبد المحسن الفضلي بمناسبة تدشين فرع المؤسسة بالمنطقة.

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وأعرب آل الشيخ مبارك عن شكره وتقديره للقيادة على الدعم الكبير لمشاريع الري في كافة مناطق المملكة سائلاً المولى عز وجل أن تساهم هذه المشروعات في رفع كفاءة الاستخدام وتعظيم الاستفادة من المياه غير التقليدية لقطاع الزراعة في المملكة، مؤكداً أن هذا التدشين يأتي ضمن استراتيجيات وتوسع أعمال المؤسسة العامة للري في مختلف مناطق المملكة.

كم أوضح سعادته أن المؤسسة تعمل بكل جهد للمشاركة في تحقيق استراتيجية المؤسسة بالتوافق مع رؤية المملكة الطموحة 2030 وبرنامج التحول الوطني من خلال العديد من المبادرات والمشاريع الاستراتيجية في قطاع الري.

 

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