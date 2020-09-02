معالي وزير السياحة يستقبل الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية

دوت الخليج – متابعات:

التقى معالي وزير السياحة الأستاذ أحمد بن عقيل الخطيب مع معالي الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية السيد زوراب بولوليكشفيلي الذي يزور المملكة بصحبة أسرته للاطلاع على حملة صيف السعودية ” تنفس”.

وجرى خلال اللقاء الحديث عن مستقبل السياحة والجهود المحلية والعالمية المبذولة لتعافي القطاع بعد جائحة كورونا. وشارك في اللقاء الأستاذة بسمة الميمان المدير الإقليمي للشرق الأوسط في “منظمة السياحة العالمية”

وقد اصطحب معالي وزير السياحة، الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية في جولة شملت جدة التاريخية إضافة إلى عدد من المتاحف والمنتجعات الساحلية.

وأثنى معالي أمين عام منظمة السياحة العالمية على ما تتميز به جدة من مقومات سياحية رائعة.

ثم انتقل الضيف مع معالي وزير السياحة إلى أبها وهناك التقى مع صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز أمير منطقة عسير وقد تم استعراض الخطط المستقبلية لتطوير المنطقة سياحيا، كما زار الضيف المواقع السياحية والتراثية في أبها.

وأشاد معالي الأمين العام بما تتميز به عسير من طبيعة ومناخ جاذب للسياح وتراث ثقافي فريد.

ونوه الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية بجهود المملكة من أجل تحقيق التعافي في القطاع السياحي الذي يعاني عالمياً في ظل جائحة كورونا وأشاد بحملة صيف السعودية (تنفس)، والاقبال المييز من السياح على الوجهات السياحية المحلية، معتبرا أن هذه التجربة تعد نموذجا في تهيئة السياحة مع تطبيق الاشتراطات الصحية لحماية العاملين والسياح، مشيرا إلى ما تتميز به المملكة من تنوع جغرافي وتاريخي وثقافي ومناخي بين مناطقها.

كما أكد على التزام المنظمة للعمل الجاد مع المملكة على تحقيق خططها الطموحة في تطوير قطاع السياحة وتحويل المملكة إلى وجهة سياحية عالمية.