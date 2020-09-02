رفع دعم الزي والحقيبة المدرسية لأبناء الأسر الضمانية من 120 إلى 1000 ريال

بلادي – الرياض : رفعت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبلغ دعم برنامج الحقيبة والزي المدرسي الذي تقدمه للطلاب المشمولين بالضمان الاجتماعي من مبلغ (120) ريالًا إلى مبلغ (1,000) ريال.
يأتي ذلك بشكل استثنائي لهذا العام الدراسي للمساهمة في مساعدة الأسر الضمانية على شراء أجهزة لأبنائهم ليتمكنوا من مواصلة تعليمهم عن بعد.
وجاء هذا الدعم من وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بهدف التسهيل على المستفيدين من الضمان الاجتماعي وأسرهم، والإسهام معهم في استكمال أبنائهم لرحلتهم التعليمية.
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