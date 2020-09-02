نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "يد العطاء والإنسانية".. الإمارات أرسلت مساعدات طبية تصل لـ 1328 طنًا لأكثر من 111 دولة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - بتوجيهات الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل حاكم أبوظبي في منطقة الظفرة، رئيس هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، غادرت الدولة باخرة مساعدات إماراتية تحمل على متنها 2400 طن من المواد الإغاثية المتنوعة، متوجهة إلى العاصمة اللبنانية، إذ سيرتها الهيئة، بالتعاون مع سفارة لبنان لدى الدولة والجالية اللبنانية في الإمارات، لدعم المتأثرين من انفجار مرفأ بيروت.

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من جهة ثانية قدمت دولة الإمارات، حتى اليوم، أكثر من 1328 طناً من المساعدات الطبية، لدعم صمود أكثر من 111 دولة في مواجهة «كوفيد 19»، استفاد منها نحو 1.3 مليون من العاملين في المجال الطبي.

وأرسلت الإمارات، أمس، طائرة مساعدات طبية رابعة، إلى كولومبيا، وطائرتين تحملان إمدادات طبية إلى ميانمار وكمبوديا.