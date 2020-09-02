خادم الحرمين يبعث رسالة خطية لنائب أمير دولة الكويت – صور

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بلادي – واس : بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم (الأربعاء)، رسالة خطية إلى نائب أمير دولة الكويت ولي العهد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.
وسلّم الرسالة وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، لرئيس مجلس الوزراء الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، وذلك خلال استقباله للأمير في قصر السيف، كما نقل في بداية الاستقبال تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
عقب ذلك بحث الجانبان العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين وسبل تعزيزها في مختلف المجالات، واستعرضا مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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