توجيه عاجل من أمير الرياض بشأن حادث انهيار منزل بحي عتيقة ووفاة شخصين

بلادي – الرياض : وجّه أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر الجهات المختصة بالرفع عاجلاً له بأسباب حـادث انهيار منزل شعبي بحي عتيقة، والذي نتج عنه وفاة شخصين وإصابة 5 آخرين. وأوضحت إمارة الرياض أن الأمير فيصل قدّم تعازيه لأسرتي المتوفيين، ووجّه الجهات المعنية بتقديم كافة الخدمات العلاجية للمصابين، وتمنى لهم الشفاء العاجل. يُذكر أن فرق الدفاع المدني أخرجت المتوفيين والمصابين من تحت الأنقاض، وجميعهم من المقيمين.

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