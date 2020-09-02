هل تطعيمات الإنفلونزا تقي من كورونا ؟ .. متحدث الصحة يجيب

بلادي – الرياض : أوضح المتحدث الرسمي لوزارة الصحة، محمد العبدالعالي ، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم (الأربعاء) حول مستجدات فيروس كورونا الجديد، أن القلق والتوتر يزيدان من الضغوط النفسية، وهذا يؤثر سلبياً على المريض.

وأكد أن الضغوط النفسية قد تسبب مشكلات أخرى تضر بالمريض، داعياً المصابين لعدم القلق، خاصة أن العديد من الحالات المصابة بالفيروس تماثلت للشفاء، مناشداً المصابين الالتزام بالتعليمات التي وُجهت لهم حفاظاً على سلامتهم.

وأضاف أن اللقاحات والتطعيمات ضد الإنفلونزا الموسمية مفيدة وترفع مناعة الجسم؛ لكنها لا تقي من فيروس كورونا الجديد.