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جمعية الزهايمر تستعد لإطلاق حملة سبتمر

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جميل السليمي 0 تبليغ

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دوت الخليج : جميل السليمي – جدة 

حشدت الجمعية الخيرية لمرض الزهايمر كافة الاستعدادات لإطلاق حملتها التوعوية بعنوان #مانسينا_وش_عطيتو المستوحاه من قصيدة الشاعر القدير صاحب السمو الأمير “سعود بن عبدالله بن محمد” عضو شرف الجمعية قصيدة ما نسينا، خلال الأيام القليلة القادمة بالتزامن مع الشهر العالمي للزهايمر الذي يصادف شهر سبتمبر من كل عام، وهو حدث عالمي يتم تنظيمه، بالتعاون مع منظمة الزهايمر الدولية، بهدف رفع الوعي لدى المجتمعات بمرض الزهايمر، حيث واكبت الجمعية هذه القضية العالمية، منذ العام 2012م.

وفي إطار الحملة تنظم الجمعية عدداً من المحاضرات، يتم بثها مباشرةً، على برنامج “بيرسكوب” من حساب الجمعية بتويتر @saudialzheimer، حيث سيتحدث فيها متخصصون في المخ والأعصاب ،وأمراض كبار السن والشيخوخة، والزهايمر والأمراض النفسية، ليشرحوا ماهية مرض الزهايمر، وأبعاده الصحية، والنفسية ومراحله المختلفة، وسبل الوقاية منه، والحد من انتشاره، وجهود الجمعية في تحقيق ذلك.

وتأتي هذه الحملة التي ستنطلق عبر وسائل الإعلام المقروءة، والمسموعة، والمرئية، إيماناً من الجمعية بأهمية مواكبة للشهر العالمي للزهايمر، ضمن رؤية موحدة لكل أعضاء منظمة الزهايمر العالمية، كون الجمعية حققت أول عضوية عربية دولية مع المنظمة، وهي حملة متعددة المجالات تسعى للتعاون مع أمانة منطقة الرياض، والوزارات والمنشآت الحكومية، والمؤسسات غير الربحية والقطاع الخاص.

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كما تهدف الحملة هذه السنة إلى التركيز على مقدمي الرعاية، وأهمية التأهيل النفسي، والاجتماعي للمريض وطرق التعامل مع المريض، وأهم سبل الوقاية المتاحة مع التركيز على وجود مقدمي الرعاية ضمن هذا الحدث، وتوعية المجتمع بمعاناتهم، وتسليط الضوء على تأثير المرض، في حياة الأسرة، وتسخير كل الوسائل، لهذه الحملة للتوعية بالمرض.

وتحمل هذه الحملة أبعاداً إنسانية، تتمثل في تعزيز التضامن المجتمعي، مع معاناة مرضى الزهايمر، وضرورة دعم المجتمع لهم، خاصة في ظل ازدياد عدد المصابين بهذا المرض.

وتدعو الجمعية كافة شرائح المجتمع، رجالًا ونساءً، وكبار الشخصيات، والناشطين، من مشاهير التواصل الاجتماعي، والكتاب، والمهتمين والمختصين في الشأن الخيري، للوقوف مع هذه الحملة ودعمها.

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