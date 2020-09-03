توجيه من الصحة بشأن عقود الوافدين المتجاوزين 10 ‏سنوات

بلادي – الرياض : أصدر وكيل وزارة الصحة للموارد البشرية، عبدالرحمن العيبان، ‏تعميمًا لمديري الشؤون الصحية في كافة المناطق ‏والمحافظات والرؤساء التنفيذيين للتجمعات الصحية، بعدم تجديد ‏عقود غير السعوديين المتجاوزين عشر سنوات إلا للكفاءات ‏المتميزة، وفقا للصلاحيات الممنوحة لهم من وزير الصحة‎.

وأوضح العيبان أن التعميم جاء طبقًا لما نص ‏عليه قرار مجلس الوزراء رقم (74) بتاريخ 4/ 4 / 1419هـ، ‏المتضمن تحديد فترة المتعاقد غير السعودي في جهاز ‏الدولة، بمدة لا تزيد على 10 سنوات، وفي حال وجود كفاءات ‏متميزة يتم التشاور بين الوزير المختص ورئيس الديوان العام ‏للخدمة المدنية (سابقا) للاتفاق على المدة اللازمة‎.

وأشار إلى خطاب وزير الخدمة المدنية رقم (10722) بتاريخ 5/ 3 ‏‏/ 1439هـ، الذي مكّن وزارة الصحة من تولي مهمة تمديد عقود ‏المتعاقدين شاغلي الوظائف الصحية من غير السعوديين، ‏وتنفيذ المهام والضوابط المنصوص عليها في الأوامر ‏السامية، والقرارات واللوائح المتعلقة بالتعاقد مع غير السعودي، ‏أو تجديد التعاقد معه وتحديد مدة بقائه بالوظيفة‎.