تركي آل الشيخ يكشف تفاصيل زواجه : ” بعت ذهب والدتي وتسلفت من صديق”

بلادي – الرياض : قال رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ إنه لم يجد متعة من متع الحياة أسعد من عمل الخير وإسعاد الآخرين.

ودعا تركي آل الشيخ متابعيه على تويتر لمساعدته في الوصول إلى أصحاب الحاجات والمحتاجين ليقدم لهم يد العون والمساعدة.

وقال في تغريدة: “والله جربت كل متع الحياة.. ما وجدت ألذ وأسعد وأريح من عمل الخير.. فرحة الإنسان لا تقدر عندي بثمن، لا تبخلوا علي بقصص فيها خير.. والواحد يساهم قد ما يقدر”.

وأضاف: “أنا منكم.. تراي كنت أحسب كم في جيبي قبل أدخل “ماما نورة” وأطلب عصير صغير على الميزانية وقطة!”.

وأشار إلى أنه عندما تزوج باع ذهب والدته، واستدان مبلغ 100 ألف ريال من أحد أصدقائه، وقضى أول سنتين من الزواج بسيارة نيسان “صني” موديل 2008 خُصصت له من جهة عمله.