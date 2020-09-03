تركي آل الشيخ يعِد بالتواصل مع أم الأيتام بعد الفيديو المتداول .. ويعلق : ” مقطعها طير النوم من عيني”

بلادي – متابعات : وعد رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، بالتواصل مع السيدة المعروفة بلقب “أم الأيتام”، والتي ظهرت خلال مقطع مصور معروف باسم “مقلب أنا جوعان”.
وكتب آل الشيخ، عبر حسابه الخاص على “تويتر”: “مقطع أم محمد طير النوم من عيني .. هاذي نخوتنا وهذا كرمنا وهاذي عزنا وهاذي كرامتنا إن شا الله أكلمها الصبح كنا من الحيين”.
وكان مقطع مصور، قد انتشر لسيدة تعمل بائعة للطعام على الطريق، عرفت باسم “أم محمد” أو “أم الأيتام”، فيما يأتي شاب إليها يطلب الطعام دون مقابل، لأنه لا يملك النقود وشعر بالجوع وهو على الطريق، ما دفع السيدة إلى إطعامه دون مقابل.
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