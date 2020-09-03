الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442… موعد صرف الدفعة 34 شهر سبتمبر

عمر شويل - جدة تتابعون كل ما يهمكم وتبحثون عنه حول استعلام حساب المواطن برقم الهوية لمن يترقب نزول الدفعة القادمة، حيث يبدأ استعلام عن حساب المواطن برقم الهوية من اليوم وحتي صرف حساب المواطن للمستحقين، ويجري مراجعة حساب المواطن لمعرفة المواطنين المستحقين للدعم المالي المقدم في إطار جهود المملكة العربية السعودية لدعم المواطنين، وإذا كان المواطن من المستحقين ولم يحصل علي الدعم يمكنه الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي 1442، ويجب من حين لآخر تحديث حساب المواطن برقم الهوية وسنوافيكم بكل ما تبحثون عنه حول المواضيع المذكورة فتابعونا.

يجري خلال الأيام القادمة صرف الدفعة 34 للشهر الجاري، والجدير بالذكر أن موعد صرف حساب المواطن يكون يوم 10 سبتمبر الموافق 23 محرم 1442، وهو الموافق يوم الخميس القادم، ويتم صرف دفعات حساب المواطن ضمن برنامج تطوير المملكة العربية السعودية 2030.

الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية 1442

الدخول علي موقع برنامج دعم المواطن من خلال الرابط الرسمي كتابة رقم الهوية في الخانة المخصصة لها ثم إعادة كتابة الرقم التأكيدي النقر علي استعلام حتي تتمكن من الاستعلام عن حساب المواطن برقم الهوية

شروط حساب المواطن الجديدة

يجب علي المستفيدين أن يكونوا مستوفين شروط حساب المواطن الجديدة للعام الجاري 1442، حيث يجب أن يكون المواطن سعودي الجنسية من أب وأم سعوديين وألا يزيد الدخل الشهري له عن 10 آلاف ريال سعودي، ويجب يكون المستفيد مقيم في المملكة خلال فترة الحصول علي الدعم.

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تحديث حساب المواطن برقم الهوية

يجب علي المستخدمين والمستفيدين الاسراع في تحديث حساب المواطن برقم الهوية حيث يجب تجديد المستندات المرفقة منتهية الصلاحية وتجديدها، مثل مستند إثبات استقلالية المسكن، ويجب حذف المستندات منتهية الصلاحية حتي لا تتأثر أهليه المستفيدين.

طريقة التسجيل في حساب المواطن 1442

رقم حساب المواطن للشكاوي

يمكنكم الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي في حال تقديم الاعتراضات، كما يمكنكم الاتصال علي رقم حساب المواطن من أجل الاستفسارات العديدة التي يريد المستفيدون معرفتها، ويتم الاتصال علي رقم حساب المواطن للشكاوي والاعتراضات وهو 19912 ويجب أن يكون المتصل هو ذاته المستفيد بدعم حساب المواطن كما يجب الالتزام بالمواعيد الخاصة بعمل فريق الدعم، حيث أن الرقم متاح من الأحد للخميس من كل أسبوع ويتم البدء في تلقي المكالمات من الساعة 8 صباحا وحتي 10 مساء.