“التأمينات” تكشف عن غرامة عدم تسجيل العامل

بلادي – الرياض : قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدم تسجيل صاحب العمل العاملين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية.

وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم (الخميس)، أن عدم تسجيل العاملين في النظام أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.

وكانت المؤسسة قد أطلقت في وقت سابق حملة “شيك على تسجيلك”، ليتحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قِبل صاحب العمل لتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله.