- 1/2
- 2/2
بلادي – الرياض : قالت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إن عدم تسجيل صاحب العمل العاملين لديه في نظام التأمينات الاجتماعية يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة مالية.
وأوضحت المؤسسة، في بيان اليوم (الخميس)، أن عدم تسجيل العاملين في النظام أو تسجيلهم بأجر غير صحيح يعد مخالفة يترتب عليها فرض غرامة تصل إلى 10 آلاف ريال، ويضاعف هذا الحد في حالة التكرار، وتتعدد الغرامة بتعدد المخالفات.
وكانت المؤسسة قد أطلقت في وقت سابق حملة “شيك على تسجيلك”، ليتحقق الموظف من تسجيله في التأمينات الاجتماعية من قِبل صاحب العمل لتجنب حرمانه وعائلته من المنافع والمزايا التي سيحصل عليها عند تسجيله.
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “التأمينات” تكشف عن غرامة عدم تسجيل العامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.