‏⁧‫الصحة‬⁩: تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس كورونا والكشف عن عدد المتعافين والوفيات

بلادي – الرياض : أعلنت وزارة الصحة، اليوم الخميس ، عن تسجيل 833 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” ، و تسجيل 26 حالة وفاة جديدة ، ليصل إجمالي الوفيات إلى 3892 حالة .

وأضافت الصحة أن إجمالي حالات المصابين في المملكة وصل إلى 318319 حالة حتى الآن .

كما تم تسجيل 1454 حالة تعافي جديدة ، ليصل مجموع المتعافين إلى 293964 حالة.