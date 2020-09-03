دوت الخليج – الرياض
يدشن اليوم الخميس الأمير سعود بن مشعل بن محمد بن سعود بن عبدالعزيز، مبادرة التبرع بالدم بعنوان “دمي لوطني” لدعم جنودنا البواسل، بالتعاون مع مدينة الأمير سلطان الطبية وبمشاركة عدد من الجهات الحكومية والأهلية، بمجمع غرناطة سكوير، تبدأ من الساعة الخامسة عصرًا إلى 11 مساءً.
وبيّن الأمير سعود بن مشعل أن هذه الحملة تأتي شكرًا وعرفانًا للتضحيات التي يقدّمها جنودنا البواسل في الحد الجنوبي؛ مؤكدًا أن هذا أقل واجب يتم تقديمه لأبطالنا في الحد الجنوبي؛ لما يقومون به من عمل لحماية الوطن
عرضنا لكم زوارنا أهم وأحدث التفاصيل عن خبر “دمي لوطني”.. مبادرة للتبرع بالدم للجنود البواسل تقديرًا لتضحياتهم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى بأننا قد قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا اول بأول يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما ينبغي علينا بان نذكر لكم بأن محتوى هذا الخبر منشور بالفعل على موقع صحيفة بلادي نيوز وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه وربما تم التعديل علية اوالاقتباس منه وربما قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.