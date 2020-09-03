الخطوط السعودية تكشف عن الرسوم الواجب سدادها قبل السفر إلى البحرين

بلادي – الرياض : أوضحت الخطوط السعودية عبر موقعها الإلكتروني التوجيهات الرسمية الصادرة بشأن السفر إلى البحرين، والتي تضمنت رسوما يجب على المواطنين أن يقوموا بسدادها قبل السفر.

وذكرت الشركة أن السلطات البحرينية فرضت على المسافر دفع مبلغ 30 دينارا بحرينيّا مقابل فحص كورونا عند الوصول، كما يدفع مرة أخرى 30 دينارا للفحص النهائي في نهاية فترة الحجر الصحي.

وشملت التوجيهات أن يخضع القادمون للبحرين للحجر الصحي الذاتي لمدة 10 أيام، كما يجب تحصيل رسوم الفحص مقدمًا، ويتم ذلك من خلال تطبيق (BeAware) أو من خلال ماكينات الدفع الذاتي في مطار الوصول.