السماح للمستثمرين الأجانب غير المقيمين بالاستثمار بشكل مباشر في سوق أدوات الدين

بلادي – الرياض : أعلنت هيئة السوق المالية صدور قرار يمكّن المستثمرين الأجانب غير المقيمين من الاستثمار بشكل مباشر في سوق أدوات الدين. وأوضحت الهيئة، في بيان اليوم (الخميس)، أن القرار يهدف لرفع كفاءة السوق المالية السعودية وزيادة تنافسيتها إقليميا ودوليا. وأشارت إلى أن المستثمر الأجنبي غير المؤهل في حال رغب في الاستثمار في الأوراق المدرجة كمستثمر، يلزمه تقديم الطلب إلى إحدى مؤسسات السوق المالية المرخص لها من قبل الهيئة برخصة التعامل أو الحفظ لغرض التأهيل.

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