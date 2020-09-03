السفير الصيني يدعو الشباب السعودي لقراءة هذه الرواية

بلادي – متابعات : دعا السفير الصيني في المملكة، السفير الصيني، شباب المملكة إلى قراءة ترجمة عربية لرواية صينية تتحدث عن سفينة شهدت التبادلات التجارية عبر القارات قديما. وأوضح أن الترجمة هي لرواية صينية بعنوان “اكتشاف سر سفينة بحر الصين الجنوبي”، وأن السفينة المذكورة بالرواية شهدت على التبادلات التجارية المزدهرة على طريق الحرير البحري. وعبّر عن أمله في أن يتعرف الشباب السعودي من خلال الرواية – التي ارفق صورة لغلافها – على الصداقة الصينية العربية القديمة.

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