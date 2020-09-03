وزير الخارجية: فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية سيساعد على انتعاش الاقتصاد

بلادي – الرياض : أكد وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان أن فتح الحدود الدولية بما يتماشى مع التدابير الصحية والأنظمة الوطنية سيساعد على انتعاش الاقتصاد. جاء ذلك في كلمة للوزير خلال اجتماع وزراء مجموعة العشرين، والذي تعهدوا خلاله بتعزيز التعاون الدولي، وتنسيق التـدابـيـر الاحترازية عبر الحدود لأجل حماية الأرواح. وأشـاروا إلـى أهميـة فتح الحدود ولم شمل العائلات وتعزيز التدابير لتحقيق ازدهار اقتصادي، مشيدين بـجـهـود الـعـامليـن فـي الصفوف الأمامية وتفانيهم لأجل الصحة والسلامة العـامـة.

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